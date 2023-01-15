Казалось бы, калибр — это диаметр окружности в оружейном деле и в артиллерии

Коллекция разных картриджейПолучается, что калибр - это диаметр круга в пушках и артиллерии. Но что скрывается за рядом цифровых обозначений и классификаций? Как понять: указанный калибр - что это значит? Дело в том, что для разных видов оружия и в разных странах используются альтернативные методы измерения и указания этой характеристики.
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