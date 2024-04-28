Песков: многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского

Вскоре многие люди, в том числе украинские граждане, усомнятся в легитимности Владимира Зеленского. Такую точку зрения во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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