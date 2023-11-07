Правительство РФ просят отменить роуминг на территории новых регионов

Правительство России просят отменить роуминг мобильной связи в новых регионах и обеспечить равные условия предоставления услуг сотовой связи абонентам, находящимся на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии