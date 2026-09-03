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Tesla закрыла Solar Roof и оставила установщиков с огромными убытками

Tesla закрыла Solar Roof и оставила установщиков с огромными убытками

Подрядчики потратили сотни тысяч долларов на обучение, оборудование и создание команд Решение Tesla прекратить выпуск Solar Roof ударило не только по покупателям, но и по сертифицированным подрядчикам, которые годами инвестировали в установку солнечной кровли.

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