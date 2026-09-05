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Показ фильма «При исполнении служебных обязанностей»

Показ фильма «При исполнении служебных обязанностей»

Полярные лётчики работают там, где ошибка особенно дорого стоит: вокруг лёд, суровая северная природа и необходимость быстро принимать решения.

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