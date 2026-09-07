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Оценки Halloween: The Game, релиз Onimusha: Way of the Sword, ИИ в Spacemarine III…

Оценки Halloween: The Game, релиз Onimusha: Way of the Sword, ИИ в Spacemarine III…

Опубликованы первые обзоры Halloween: The Game; состоялся релиз Onimusha: Way of the Sword; Double Fine Productions анонсировала Thank You Bus Driver; Saber Interactive рассказала о том, используется ли ИИ в разработке Space Marine III; XBOX вводит ограничение по времени игры через облако для пользователей Game Pass; Civilization VII получит крупное обновление и .

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