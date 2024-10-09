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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома

Sport24.gr сообщает, что 31-летний футболист «Панатинаикоса» был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду.

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