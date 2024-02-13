Сочинец обнаружил на своей даче ужасную находку: он сразу позвонил в полицию

В декабре сочинец попросил присмотреть свою соседку за домом и участком, пока сам уехал на несколько недель, он передал ей ключи от дома.
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