Авдеевка пала: Сырский объявил отступление ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Александр Сырский официально объявил об отступлении сил ВСУ из Авдеевки, которая к моменту объявления Сырским отступления находится уже в полном окружении ВС РФ Главком ВСУ Сырский в ночь на субботу официально объявил об отступлении сил ВСУ из Авдеевки.