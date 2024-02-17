Авдеевка пала: Сырский объявил отступление ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Александр Сырский официально объявил об отступлении сил ВСУ из Авдеевки, которая к моменту объявления Сырским отступления находится уже в полном окружении ВС РФ Главком ВСУ Сырский в ночь на субботу официально объявил об отступлении сил ВСУ из Авдеевки.
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