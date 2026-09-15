В Тамбовской области усилят контроль за дорожным движением в рамках месячника БДД

На территории Тамбовской области проходит месячник безопасности дорожного движения, нацеленный на снижение аварийности, в том числе с участием детей.
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