AMD пытается заменить трассировку лучей нейросетью — ИИ научили генерировать кадры с реалистичным освещением

Инженеры AMD предложили радикально пересмотреть подход к глобальному освещению в реальном времени. Вместо того чтобы честно просчитывать каждый луч, отражающийся от поверхностей, они решили генерировать итоговую картинку с помощью нейросети.
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