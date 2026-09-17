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Мировое обозрение

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AMD пытается заменить трассировку лучей нейросетью — ИИ научили генерировать кадры с реалистичным освещением

AMD пытается заменить трассировку лучей нейросетью — ИИ научили генерировать кадры с реалистичным освещением

Инженеры AMD предложили радикально пересмотреть подход к глобальному освещению в реальном времени. Вместо того чтобы честно просчитывать каждый луч, отражающийся от поверхностей, они решили генерировать итоговую картинку с помощью нейросети.

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