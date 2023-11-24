«Исламский джихад» озвучил план добиться от Израиля обмена «всех на всех»

В палестинском движении «Исламский джихад» заявили о намерении добиться от Израиля обмена всех заложников на всех палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека движения Зияда Ан-Наххаля.