«Исламский джихад» озвучил план добиться от Израиля обмена «всех на всех»

В палестинском движении «Исламский джихад» заявили о намерении добиться от Израиля обмена всех заложников на всех палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека движения Зияда Ан-Наххаля.
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