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МИД КНР призвал США прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата»

МИД КНР призвал США прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата»

Внешнеполитическое ведомство КНР призвало Соединенные Штаты прекратить спекуляции по теме «китайского шпионского аэростата».

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