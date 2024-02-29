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Венгрия предложила направить «украинские деньги» в Чад

Венгрия предложила направить «украинские деньги» в Чад

РИАМО - 1 мар. Венгрия считает целесообразным натправить свою долю в 18 миллионов долларов из «Европейского фонда мира» в Чад, вместо финансирования поставок оружия Украине, пишет РИА Новости, цитируя министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

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