Венгрия предложила направить «украинские деньги» в Чад

РИАМО - 1 мар. Венгрия считает целесообразным натправить свою долю в 18 миллионов долларов из «Европейского фонда мира» в Чад, вместо финансирования поставок оружия Украине, пишет РИА Новости, цитируя министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.