Арбитражный суд снял арест с имущества экс-владельца торгового дома «Интерторг»

Иск в прошлом мае подал конкурсный управляющий Денис Уткин. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти снял арест с имущества бывшего владельца торгового дома «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который управлял сетями магазинов SPAR и «Народная семья».