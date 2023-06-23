78.ru

516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Причём тут "Пригожин мешает"?!!! Когда он такую пургу понёс! Он сто пудов попал на развод  западных спецслужб! С нача...Генерала армии Су...
  • Алексей Михеев
    Заслуги вагнеровцев ни кто не умаляет. Мужики воюют достойно, геройски. А вот сам Пригожин в послелнее время возомнил...Генерала армии Су...
  • Хелена Шляпкина
    Что-то Пригожин заигрался!МО РФ: Киев насту...

Арбитражный суд снял арест с имущества экс-владельца торгового дома «Интерторг»

Иск в прошлом мае подал конкурсный управляющий Денис Уткин. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти снял арест с имущества бывшего владельца торгового дома «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который управлял сетями магазинов SPAR и «Народная семья».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх