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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Егорян: «Очень тяжело расти выше, поскольку мы не выступаем на международных соревнованиях»

– Можно сказать, что молодые саблистки скоро смогут конкурировать с вами и другими олимпийскими чемпионками и начать двигать вас с первых мест? – С чего вдруг нас кто-то будет двигать? Здесь вопрос не в них, а в нас.

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