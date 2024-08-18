«Задушил собаку, поехал на крестины»: детали садистского преступления в Бавлинском районе

Шокирующий случай жестокого обращения с животными потряс село Поповка Бавлинского района РТ. Трое пьяных мужчин задушили дружелюбную дворовую собаку на глазах у подростков и выбросили ее в мусорный контейнер.
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