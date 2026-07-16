Антикоррупционный суд Армении передал «Араратцемент» Царукяна в управление республики

Антикоррупционный суд Армении передал «Араратцемент» бизнесмена и лидера «Процветающей Армении» Царукяна в управление и под охрану республики, сообщили в Генпрокуратуре, которая подавала иск о конфискации имущества незаконного происхождения.
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