Синнер, выигравший 13 матчей подряд: «Я не непобедим, просто хорошо подготовлен»

В 2024-м он не проиграл ни одного матча. У него 13 побед подряд. – Чувствуете себя непобедимым? В карьере спортсменов бывают моменты, когда они так уверены в себе, что чувствуют, что могут выйти на корт и сделать все что угодно.
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