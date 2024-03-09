НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Синнер, выигравший 13 матчей подряд: «Я не непобедим, просто хорошо подготовлен»

Синнер, выигравший 13 матчей подряд: «Я не непобедим, просто хорошо подготовлен»

В 2024-м он не проиграл ни одного матча. У него 13 побед подряд. – Чувствуете себя непобедимым? В карьере спортсменов бывают моменты, когда они так уверены в себе, что чувствуют, что могут выйти на корт и сделать все что угодно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх