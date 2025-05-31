Клаксон
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Клаксон

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Представлена реплика Mercedes-Benz 300 SL

Представлена реплика Mercedes-Benz 300 SL

Культовый спорткар Mercedes-Benz 300 SL возродили в Нидерландах. Кузовное ателье Saoutchik на мероприятии Top Marques в Монако представило первый товарный образец родстера в рамках своего проекта переосмысления Mercedes-Benz 300 SL.

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