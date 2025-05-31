Представлена реплика Mercedes-Benz 300 SL

Культовый спорткар Mercedes-Benz 300 SL возродили в Нидерландах. Кузовное ателье Saoutchik на мероприятии Top Marques в Монако представило первый товарный образец родстера в рамках своего проекта переосмысления Mercedes-Benz 300 SL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии