Путин: Росгвардия обеспечивает безопасность ключевых объектов России

Президент Путин в видеообращении отметил результаты Росгвардии в обеспечении безопасности России. Подразделения ответственно охраняют ключевые объекты и контролируют оружие, демонстрируя высокую мастерство.
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