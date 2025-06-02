Туристы в Анапе купаются на закрытых пляжах, несмотря на запрет

Купающиеся сообщают об отсутствии каких-либо отрицательных эффектов после заплывов.Вопреки действующему запрету от Роспотребнадзора и наличию предупреждающих знаков, отдыхающие продолжают игнорировать ограничения и купаются на анапских пляжах.