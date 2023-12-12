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    Ага, «царица всея Руси», блин! Свалила и пусть теперь сидит там.Россияне не оцени...
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WZ: В Красном море из-за ракетного удара загорелся норвежский химический танкер

WZ: В Красном море из-за ракетного удара загорелся норвежский химический танкер

В Красном море на коммерческом танкере началось воспламенение после того, как судно попала ракета. Существующую информацию во вторник, 12 декабря, опубликовало издание War Zone, сославшись на чиновников из Соединенных Штатов, пожелавших остаться анонимными.

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