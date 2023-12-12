WZ: В Красном море из-за ракетного удара загорелся норвежский химический танкер

В Красном море на коммерческом танкере началось воспламенение после того, как судно попала ракета. Существующую информацию во вторник, 12 декабря, опубликовало издание War Zone, сославшись на чиновников из Соединенных Штатов, пожелавших остаться анонимными.
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