Евгений Крутов: Считаю выборы президента важным событием для каждого гражданина

Евгений Крутов, студент Тверского филиала Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина: -Как студент, который активно участвует в общественной жизни и стремится к развитию своей страны, я считаю выборы президента чрезвычайно важным событием для каждого гражданина.