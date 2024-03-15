Евгений Крутов: Считаю выборы президента важным событием для каждого гражданина

Евгений Крутов, студент Тверского филиала Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина: -Как студент, который активно участвует в общественной жизни и стремится к развитию своей страны, я считаю выборы президента чрезвычайно важным событием для каждого гражданина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии