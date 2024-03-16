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«Аль-Хилаль» упрочил мировой рекорд по победам подряд – 29. Клуб лидирует в лиге Саудовской Аравии с 12 очками отрыва от «Аль-Насра» Роналду

«Аль-Хилаль» победил «Дамак» со счетом 2:1 в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Тем самым команда продлила свою победную серию до 29 матчей, что является мировым рекордом.

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