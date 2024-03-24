Современное искусство: Копируют мимику, походку и даже беременность: двойники членов британской королевской семьи

Уже ни для кого не секрет, что британская королевская семья активно пользуется услугами двойников. Существуют специализированные агентства, которые подбирают, а затем и нанимают на работу, людей, которые сильно походят внешне на членов семейства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии