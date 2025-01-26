Министерство обороны России сообщает об укреплении позиций группировкой "Запад", которая нанесла значительное поражение украинским силам в Харьковской области и ДНР, приведя к утрате более 390 военнослужащих противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии