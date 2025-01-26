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Группировка "Запад" разгромила ВСУ: более 390 потерь противника в Харькове и ДНР

Группировка "Запад" разгромила ВСУ: более 390 потерь противника в Харькове и ДНР

Министерство обороны России сообщает об укреплении позиций группировкой "Запад", которая нанесла значительное поражение украинским силам в Харьковской области и ДНР, приведя к утрате более 390 военнослужащих противника.

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