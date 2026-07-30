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Аргументы недели

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Что творится в украинской армии — опубликованы скандальные подробности

Что творится в украинской армии — опубликованы скандальные подробности

Украинских военных жестоко избивали, надолго сажали в «ямы», привязывали к «дереву правды» и угрожали расстрелом в случае отступления.

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Комментарии
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Dmitry Nikitin
Да пусть и дальше сами себя уничтожают. Оставшиеся переберутся в гейропу и продолжат свое благор дело там. Есть много уродов,кого нужно так воспитывать и уничтожать. Россия только сэкономит на боеприпасах. Верной дорогой идете, товарищи! Жрите, крысы, друг друга на благо России!
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