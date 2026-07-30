Что творится в украинской армии — опубликованы скандальные подробности

Dmitry Nikitin

Да пусть и дальше сами себя уничтожают. Оставшиеся переберутся в гейропу и продолжат свое благор дело там. Есть много уродов,кого нужно так воспитывать и уничтожать. Россия только сэкономит на боеприпасах. Верной дорогой идете, товарищи! Жрите, крысы, друг друга на благо России!