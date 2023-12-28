Аналитики криптобиржи Bitfinex предупредили о падении цены биткоина

Криптовалютный рынок находится в зоне риска из-за давления, которое испытывает биткоин от краткосрочных держателей и слабой ликвидности во время праздников, предупреждают аналитики криптобиржи Bitfinex в сообщении, ссылаясь на The Block.
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