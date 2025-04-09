Китайские товары под угрозой: США вводят пошлины, мир в панике Ирэн ОрлонскаяКитай объявил о намерении противостоять США в торговой войне, введя 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ на действия Дональда Трампа.
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