Эксперт рассказал, как позаботиться о своем психическом здоровье

Фото: Гала АмарандоГлавный врач ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5» Александр Солдатенко в интервью «Крымской газете» призвал жителей Крыма уделять больше внимания своему психическому здоровью, подчеркнув, что оно является неотъемлемой частью общего благополучия.
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