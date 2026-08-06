Развитие надпрофессиональных компетенций: студенческий актив ТвГМУ посетил культурную столицу России

Культурный код будущего врача: студенты ТвГМУ посетили Санкт-Петербург. Тверской государственный медицинский университет организовал масштабную культурно-просветительскую поездку для своего студенческого актива.
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