Финнов обуяла военная лихорадка. Даже пожарные готовятся воевать с Россией

Пожарные части на разрушенной Украине нередко становятся мишенями для противника. Спасательные службы Финляндии извлекают уроки из полученного опыта и тоже готовятся, внедряя новое оборудование и тактику.
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