В США назвали «актом войны» обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами

Атаку на пляж в Севастополе американскими дальнобойными ракетами ATACMS кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в среду, 26 июня, назвал «терроризмом и актом войны» против мирных граждан России, – сообщают СМИ.
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