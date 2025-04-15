"Кто все эти осуждающие люди?": Комментатор Губерниев высказался о противниках нейтрального статуса спортсменов

По его мнению, спортсмены из России имеют полное право воспользоваться этой мерой.Против нейтрального статуса русских спортсменов выступают противники России, заявил известный комментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев.
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