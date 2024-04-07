Первые снимки со спутника "Ресурс-П4". Почему США и Украине надо очень напрячься

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Детские наивные хотелки - надо бы... было бы... Имеем то, что сегодня имеем, глупо было вкладывать ТОГДА огромные деньги в невостребованные технологии. А неожиданный удар с неожиданной стороны, это к Джиму Керри.
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1 час.
Н
Ната
👍👍👍!!!
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39 мин.
иван бородин
Смешно, если не было бы так грустно. Зайдите в гугл карты. Такая чёткость у них была 10 лет назад. Хорошо, что подтянулись. Но, необходимо догнать и обогнать.
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6 мин.

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