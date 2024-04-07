Первые снимки со спутника "Ресурс-П4". Почему США и Украине надо очень напрячься

Про вытащенные из холодильников и стиральных машин чипы вспоминаешь каждый раз, когда на третий год войны "Калибры" и "Кинжалы" летят также безостановочно, а у трехтонных бомб ФАБ-3000 вдруг появились крылья, и на их разрушительную направленную мощь нет ответа у всего западного мира вместе взятого.