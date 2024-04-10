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Театр абсурда

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Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

По информации русских Телеграм каналов, главная  ставка Кремля сегодня — «переждать» Запад.  "Стратегия России на Украине в 2024 году: основные сценарии" Определяющим фактором дальнейшего продвижения России остается готовность Запада поддерживать киевский режим.

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