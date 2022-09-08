НТВ

1 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Господин Салливан, примите наши искренние соболезнования!Салливан покинул ...
  • Vladimir Lenkov
    За теракт нужно взорвать еще одну ТЭС в регионе Киева, чтобы выработать правильный рефлекс у этих животных.Власти назвали вз...
  • Василий Коликов
    Дурилка нечесанная не сказал только, что эта сказка - про ж...пу. А так, да. Сказочное..Борис Джонсон в п...

Небензя: переселенцы с Украины проходят регистрацию, а не «фильтрацию»

Небензя: переселенцы с Украины проходят регистрацию, а не «фильтрацию»

Постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», как утверждают представители некоторых западных стран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх