Небензя: переселенцы с Украины проходят регистрацию, а не «фильтрацию»

Постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», как утверждают представители некоторых западных стран.
Постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что вынужденные переселенцы с Украины, направляющиеся в Россию, проходят процедуру регистрации, а не «фильтрации», как утверждают представители некоторых западных стран.
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