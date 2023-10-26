Запад в недоумении от «ядерно-ядренного» заявления Путина: А нас за что?

Александр Лагуткин

Всё так. Пока будем только сопли мазать и "выражать глубокую озабоченность", то из России постоянно будут делать терпилу. Уже даже сраная шавка из трибалтов обещает закрыть России Балтийское море. Стерпели взрывы на СП-2. Если уж сказали "А" - вышли из договора, то говорите и "Б". Жахните, как в свое время Хрущев своей "кузькиной матерью". Тогда быстро в мозгах у всей западной своры проветрилось. Что сейчас мешает!? Полигон до сих пор на месте.