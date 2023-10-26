БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад в недоумении от «ядерно-ядренного» заявления Путина: А нас за что?

Запад в недоумении от «ядерно-ядренного» заявления Путина: А нас за что?

Охладит ли пыл США отзыв Россией ратификации Договора о ядерных испытаниях Ирина Гусева на фото: Владимир Путин на Валдайском форуме (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Константин Блохин Государственная Дума начала процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Всё так. Пока будем только сопли мазать и &quot;выражать глубокую озабоченность&quot;, то из России постоянно будут делать терпилу.  Уже даже сраная шавка из трибалтов обещает закрыть России Балтийское море. Стерпели взрывы на СП-2.  Если уж сказали &quot;А&quot; - вышли из договора, то говорите и &quot;Б&quot;.  Жахните, как в свое время Хрущев своей &quot;кузькиной матерью&quot;.  Тогда быстро в мозгах у всей западной  своры проветрилось.   Что сейчас мешает!?  Полигон до сих пор на месте.
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