Охладит ли пыл США отзыв Россией ратификации Договора о ядерных испытаниях Ирина Гусева на фото: Владимир Путин на Валдайском форуме (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Константин Блохин Государственная Дума начала процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Запад в недоумении от «ядерно-ядренного» заявления Путина: А нас за что?
Комментарии
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Александр Лагуткин
Всё так. Пока будем только сопли мазать и "выражать глубокую озабоченность", то из России постоянно будут делать терпилу. Уже даже сраная шавка из трибалтов обещает закрыть России Балтийское море. Стерпели взрывы на СП-2. Если уж сказали "А" - вышли из договора, то говорите и "Б". Жахните, как в свое время Хрущев своей "кузькиной матерью". Тогда быстро в мозгах у всей западной своры проветрилось. Что сейчас мешает!? Полигон до сих пор на месте.
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