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Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ну что, персов можно поздравить, знатно они иудейцев макнули. Смердит легенда о «непобедимой армии и непроницаемой ПВО» знатно, хотя по всем признакам – состоялась вдумчивая разведка боем.

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Комментарии
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Аркадий Иванов
Аффтор, иди в 1 класс, учись считать.
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17 час.

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