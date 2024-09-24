Детский омбудсмен Иркутской области: подозреваемый в убийстве девочки подросток не состоял на учетах

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале сообщила, что подросток, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки, не состоял на учетах системы профилактики.
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