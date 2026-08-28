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Главред Runet Зыков: дети могут уйти из соцсетей в мессенджеры из-за ограничений

Главред Runet Зыков: дети могут уйти из соцсетей в мессенджеры из-за ограничений

Усиление ограничений для несовершеннолетних в социальных сетях на Западе может привести к тому, что дети начнут искать альтернативные площадки, в том числе мессенджеры.

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