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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» арендовал Хатчинсона у «Ноттингема» за 3,5+0,5 млн евро с правом выкупа вингера за 40+ млн

Атакующий полузащитник « Ноттингем Форест »  Омари Хатчинсон перешел в «Милан». Итальянский клуб арендовал 22-летнего вингера с правом выкупа.

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