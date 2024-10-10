Политика как он...
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Политика как она есть

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В Приморье расследуют дело о мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей

В Приморье расследуют дело о мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Назара Пожарова и сотрудников компании «СВ-пласт», подозреваемых в мошенничестве при строительстве очистных сооружений в Надеждинском районе на сумму свыше 19 миллионов рублей.

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