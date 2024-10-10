В Приморье расследуют дело о мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей

Политика как она есть

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Назара Пожарова и сотрудников компании «СВ-пласт», подозреваемых в мошенничестве при строительстве очистных сооружений в Надеждинском районе на сумму свыше 19 миллионов рублей.