В Приморье расследуют дело о мошенничестве на сумму свыше 19 млн рублей

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Назара Пожарова и сотрудников компании «СВ-пласт», подозреваемых в мошенничестве при строительстве очистных сооружений в Надеждинском районе на сумму свыше 19 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии