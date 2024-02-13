Новый вирус у ворот: насколько опасен Аляскапокс для России Елена ГалицкаяЖивотные могут стать неожиданным курьером нового вируса для России, предупреждает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова.
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