"Я никогда не пойму той злобы, ненависти и травли". Ксения Собчак высказалась о продолжающихся проблемах Лолиты Милявской и других участников "голой" вечеринки

Ксения Собчак высказалась в своём телеграм-канале по поводу продолжающегося преследования участников скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, которое продолжается даже более чем месяц спустя.
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