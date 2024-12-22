Путин отметил вклад Бокерии в кардиохирургию к его 85-летию

Вклад академика Лео Бокерии в медицину был высоко оценен президентом России Владимиром Путиным в поздравительной телеграмме по случаю 85-летнего юбилея ученого, об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Кремля.
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