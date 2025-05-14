Мошенник из колонии обманул екатеринбурженку на сотни тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу раскрыли запутанную схему мошенничества, жертвой которой стала местная жительница, пытавшаяся продать коллекционные монеты из драгоценных металлов.
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