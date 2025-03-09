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Царьград

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"Небесный человек": 9 марта родился первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин

"Небесный человек": 9 марта родился первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин

Космонавту Юрию Гагарину, совершившему первый полёт в космос, 9 марта 2025 года исполнился бы 91 год.

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