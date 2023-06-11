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ТАСС: затопленными в Херсонской области остались 23 тысячи домов после пяти дней ЧС

ТАСС: затопленными в Херсонской области остались 23 тысячи домов после пяти дней ЧС

Отход воды их затопленных населенных пунктов Херсонской области продолжается. Из более чем 23 тысяч пострадавших жилых домов в 20 населенных пунктах от воды освободились только 320.

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